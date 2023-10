Amazonas terá reforço federal contra queimadas; PF prende dois em flagrante

O ministro da Justiça, Flávio Dino, informou na tarde desta quinta-feira, 12, que deverá enviar mais efetivo da Força Nacional para ampliar o combate aos incêndios florestais no Amazonas. Uma densa nuvem de fumaça encobre Manaus desde a quarta-feira, 11. A Polícia Federal informou ter prendido dois suspeitos em flagrante por envolvimento em queimada ilegal perto da capital do Estado. Pelo Twitter, Dino divulgou ter conversado com o governador do Amazonas, Wilson Lima. "Atendendo à orientação do presidente Lula, e à vista da solicitação do governador e da bancada federal amazonense, vamos mobilizar mais efetivo da Força Nacional para reforçar as nossas equipes que já estão lá combatendo incêndios florestais", escreveu. Na noite da quarta-feira, o governo do Amazonas divulgou que estava solicitando o reforço à União. "Tive uma conversa com a ministra do Meio Ambiente pedindo apoio no reforço desse combate, tanto de pessoal, quanto de equipamentos. Liguei para o ministro da Defesa, José Múcio, para que ele pudesse disponibilizar aeronaves de grande porte, porque temos uma quantidade muito significativa de incêndios e, apenas por terra, não conseguimos fazer isso", afirmou Wilson Lima, de acordo com nota divulgada pela gestão estadual. O objetivo do pedido, ainda segundo o governo, é reforçar também o efetivo do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBAM) já enviado ao município de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus), "para conter o avanço de focos de incêndio na região". "Cerca de 64 homens da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) irão atuar no combate a crimes ambientais no município e na região."

A Polícia Federal informou ter prendido nesta quarta-feira dois homens por suspeita de envolvimento com queimada ilegal. "Os presos assumiram que já praticaram o mesmo crime anteriormente e foram capturados com motosserras, galões de gasolina e fósforos. Os homens foram encaminhados para a Superintendência Regional da PF e, em seguida, para audiência de custódia, onde permanecerão à disposição da Justiça", detalhou. A PF disse ter aberto investigação para verificar as causas das queimas na região metropolitana de Manaus. "Equipes policiais estão fazendo o monitoramento da região através de sistemas de geoprocessamento, com o objetivo de averiguar a prática de ilícitos ambientais, principalmente nesse momento em que o Amazonas enfrenta uma estiagem severa."