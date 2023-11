Alunos trocam socos até um deles desmaiar; funcionários não interferem

Dois estudantes trocaram socos até um deles desmaiar em uma escola da Zona Norte do Rio de Janeiro na última quarta-feira (22). Pessoas que testemunharam a violência a gravaram e divulgaram as imagens nas redes sociais. (Vídeo abaixo)

O caso gerou polêmica, pois nenhum funcionário da instituição de ensino apareceu no local da briga para apartá-los. De acordo com as informações do G1, o episódio foi registrado na Escola Municipal Cívico-Militar Carioca.

As imagens mostram os dois estudantes trocando golpes até que um deles é derrubado. Os dois continuam a briga, e o que fica por cima dá um pisão na cabeça do que está por baixo, que desmaia. O vídeo possui um minuto e, neste tempo, nenhum funcionário aparece. Os próprios colegas retiram o aluno desmaiado do pátio.

A criança que desmaiou precisou ser levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para ser submetido a uma tomografia. O exame apontou que não houve dano à saúde.

Uma mãe, que preferiu não se identificar, disse que os alunos que gravaram a ação foram ameaçados. “A direção lá é bem omissa. Eles, inclusive, ameaçaram as crianças que estavam filmando. Disseram que levariam advertência se continuassem a filmar. Então existe uma omissão muito grande por parte da administração da escola".

Veja:

🇧🇷 Brasil: Estudantes trocam socos em escola Civico-militar na Zona Norte do Rio até um deles desmaiar; nenhum funcionário impede briga. Caso aconteceu na Escola Municipal Cívico-militar Carioca, no bairro do Rocha, RJ. Diretor pediu exoneração. Secretário Municipal de Educação… pic.twitter.com/xNoomkkXO4 — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) November 24, 2023

