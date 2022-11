Alunos são encontrados desmaiados após jogo que 'invoca espíritos'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os 11 adolescentes foram localizados por professores que, assustados, acionaram o socorro

Após participarem de um jogo que “invoca espíritos”, 11 adolescentes foram encontrados desmaiados, no corredor de uma escola localizada na cidade de Hato, na Colômbia. Os envolvidos possuem idades entre 13 e 17 anos, e participavam de um jogo com tabuleiro Ouija, conhecido por “fazer contato com o mundo espiritual”.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Irmã de Deolane, Daniela Bezerra, revela uso do auxílio emergencial

Os adolescentes foram localizados por professores que, assustados, acionaram o socorro. Todos foram levados às pressas para um hospital local. Após ficarem internados por um dia, os médicos constataram que eles tiveram intoxicação alimentar, uma vez que os alunos beberam água de um mesmo copo.

continua após publicidade .

Já o prefeito da cidade, Jose Pablo Toloza Rondón, não descartou a hipótese de que, de fato, os desmaios tenham sido causados pelo tabuleiro Ouija.

As informações são do site Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News