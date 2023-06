Alunos são atacados por abelhas enquanto saíam de escola; vídeo

Alunos do Colégio Estadual Deputado José de Assis, em Goiânia-GO, foram atacados por um enxame de abelhas na sexta-feira (16), no Jardim América. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro estudantes foram encaminhados para o hospital por conta de crises de ansiedade. Veja o vídeo abaixo.

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) informou que o ataque das abelhas aconteceu na presença dos profissionais do Corpo de Bombeiros que, por solicitação prévia da escola, estavam lá em pleno atendimento. Destacou que o enxame se espalhou rapidamente pelas salas de aulas e picou alunos e professores, mas que todos estão bem.

“Embora estudantes e professores tenham sido picados, não houve ninguém ferido com gravidade. […] Todos os que necessitaram de atendimento já estão bem e em casa”, informou a nota.

Também segundo o comunicado, por orientação dos bombeiros as aulas foram suspensas para a retirada das abelhas, mas serão retomadas plenamente na segunda-feira, dia 19.

O caso aconteceu por volta das 10h. Câmeras de segurança da região registraram quando um grupo de estudantes sai correndo, na tentativa de fugir do ataque. É possível o momento em que um aluno atravessa a rua apressado na mesma hora em que um carro se aproxima, quase sendo atropelado.

Segundo os bombeiros, o enxame de abelhas africanizadas estava próximo a horta do colégio. Além de atacar os estudantes, também atacou pessoas próximas da unidade de ensino. Com informações do g1.

Ínterga da nota Seduc/GO

"Na manhã desta sexta-feira, (16/06), durante os trabalhos do Corpo de Bombeiros de Goiás, de vistoria e providências relativos a um enxame de abelhas no recinto do Cepi Deputado José de Assis, ocorreu um ataque, que rapidamente, alcançou as salas de aula:

Felizmente, embora estudantes e professores tenham sido picados, não houve ninguém ferido com gravidade. De acordo com as informações da gestão do Cepi, todos os que necessitaram de atendimento já estão bem e em casa.

A Seduc/GO esclarece que a ocorrência se deu na presença dos profissionais do Corpo de Bombeiros que, por solicitação prévia feita pela escola, lá estavam em pleno atendimento.

A Seduc/GO destaca que os profissionais do Corpo de Bombeiros tomaram, de imediato, todas as medidas necessárias de modo que, a presença deles na escola, foi essencial para o bom termo da ocorrência;

Por orientação do Corpo de Bombeiros as aulas foram suspensas, os trabalhos para a retirada das abelhas têm continuidade hoje e as atividades da escola devem ser retomadas plenamente na segunda-feira, dia 19".

