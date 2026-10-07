Alunos passam mal após comer bolo levado por mãe em escola de SP; polícia pede perícia
Um grupo de alunos de uma escola estadual na zona leste de São Paulo passou mal depois de comer um bolo levado pela mãe de um dos estudantes, nesta quarta-feira, 7.
As crianças, que estão na faixa etária de 10 anos, apresentaram quadro de dor de barriga e mal-estar e tiveram de ser atendidas em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da região.
A quantidade precisa de crianças atendidas não foi informada, mas o número gira em torno de 10 estudantes, informou a Polícia Militar.
O caso ocorreu na Escola Professora Cristina de Castro Paes. Procurada, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, via Unidade Regional de Ensino Leste 2, lamentou o ocorrido e disse que os alunos tiveram indícios de uma intoxicação. O quadro de saúde, de acordo com a pasta, é estável.
A equipe gestora registrou Boletim de Ocorrência e disponibilizou uma amostra do alimento para perícia, informou a secretaria. "A unidade escolar permanece à disposição da comunidade escolar e das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários."
A Polícia Militar foi acionada e disse ter ajudado no socorro às crianças. De acordo com a PM, duas pacientes são filhas da mulher que enviou o bolo à escola.
A mãe, que não teve a identidade revelada, foi levada ao 63º Distrito Policial (Vila Jacuí) para prestar esclarecimentos. A polícia pediu perícia na escola.
A Secretaria da Segurança Pública foi questionada, mas não se manifestou até a publicação da matéria. Caso a manifestação seja enviada, o texto será atualizado.