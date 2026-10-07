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Alunos passam mal após comer bolo levado por mãe em escola de SP; polícia pede perícia

Escrito por Caio Possati (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um grupo de alunos de uma escola estadual na zona leste de São Paulo passou mal depois de comer um bolo levado pela mãe de um dos estudantes, nesta quarta-feira, 7.

As crianças, que estão na faixa etária de 10 anos, apresentaram quadro de dor de barriga e mal-estar e tiveram de ser atendidas em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da região.

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A quantidade precisa de crianças atendidas não foi informada, mas o número gira em torno de 10 estudantes, informou a Polícia Militar.

O caso ocorreu na Escola Professora Cristina de Castro Paes. Procurada, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, via Unidade Regional de Ensino Leste 2, lamentou o ocorrido e disse que os alunos tiveram indícios de uma intoxicação. O quadro de saúde, de acordo com a pasta, é estável.

A equipe gestora registrou Boletim de Ocorrência e disponibilizou uma amostra do alimento para perícia, informou a secretaria. "A unidade escolar permanece à disposição da comunidade escolar e das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários."

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A Polícia Militar foi acionada e disse ter ajudado no socorro às crianças. De acordo com a PM, duas pacientes são filhas da mulher que enviou o bolo à escola.

A mãe, que não teve a identidade revelada, foi levada ao 63º Distrito Policial (Vila Jacuí) para prestar esclarecimentos. A polícia pediu perícia na escola.

A Secretaria da Segurança Pública foi questionada, mas não se manifestou até a publicação da matéria. Caso a manifestação seja enviada, o texto será atualizado.

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BOLO crianças Escola mãe mal-estar SP
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