Alunos dão tapa em professora motivados por 'desafio' de rede social

Uma professora do 6º ano do ensino fundamental do Colégio Pedro II, no Humaitá, Zona Sul do Rio de Janeiro, foi agredida por alunos na última sexta-feira (22). Segundo testemunhas, o tapa foi motivado por um desafio das redes sociais.

continua após publicidade

O caso veio à tona depois que o Departamento de Inglês do colégio publicou uma nota denunciando a agressão.

A violência ocorreu por conta do desafio de uma rede social em que o aluno precisa "dar uma bofetada no professor da turma e, quando possível, filmar a cena da agressão".

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Mulher dá rasteira e derruba suspeito de tentar roubar a loja dela

A nota do departamento de inglês também defende que "Medidas enérgicas sejam tomadas para responsabilizar os autores dessa violência de forma célere" para prevenir futuros incidentes semelhantes.

O caso gerou revolta na comunidade docente do colégio, envolvendo professores não só do Humaitá, mas de todas as unidades do Colégio Pedro II.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Os grupos conversam sobre medidas necessárias a serem tomadas para protegerem os profissionais de casos de agressão.

Fonte: G1

Siga o TNOnline no Google News