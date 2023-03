Alunos arrecadam mais de R$ 1 mi para zelador de 80 anos se aposentar

Da Redação

Os alunos tiraram uma foto ao lado do James e publicaram nas redes sociais

Uma ação comovente viralizou nas redes sociais nos últimos dias, após três alunos criarem uma campanha para ajudar um zelador, de 80 anos, a se aposentar. Os estudantes arrecadaram cerca de R$ 1,3 milhões e entregaram para o idoso.

Mesmo na idade avançada, James continuava trabalhando para conseguir pagar o aluguel de sua casa que vinha aumentando. O trio de adolescentes publicou um vídeo no TikTok, no último dia 15 de fevereiro, "apresentando" James e pedindo ajuda. Assista no final da matéria.

Os jovens identificados como Greyson Thurman, Marti Yusko e Banner Tidwell, alunos de uma escola do Texas, nos Estados Unidos, criaram então a campanha "Ninguém da idade dele deveria ter que limpar nossa bagunça".

Quase 9 mil doadores participaram e colaboraram com a iniciativa dos adolescentes. Com a grande repercussão, os alunos tiraram uma foto ao lado do James e publicaram nas redes sociais. "Muito obrigado a todos que doaram e espalharam a palavra para ajudar o Sr. James. […]Todos vocês causaram um grande impacto nele que mudará para sempre sua vida. Deus abençoe a todos!!!!", escreveram na legenda.

Assista:





As informações são do Daily Mail.

