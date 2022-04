Da Redação

Aluno é suspenso de colégio em São Paulo por levar melancia

Nesta quarta-feira (16), um aluno do terceiro ano do Ensino Médio foi suspenso das aulas, após levar uma melancia inteira para a escola e compartilhar com os amigos. O acontecimento ocorreu no Colégio Fereguetti, uma instituição particular da Zona Leste de São Paulo.

continua após publicidade .

A suspensão causou comoção nas redes sociais, depois que a imagem do documento que o suspende ter começado a circular entre os internautas. O que mais chamou a atenção foi mencionar que o garoto "causou tumulto e desordem", ao compartilhar a fruta no intervalo, além de praticar uma atitude "transgressora para o ambiente escolar".

No entanto, em matéria para o g1, os funcionários do colégio explicaram o que realmente aconteceu e, ao se pronunciarem de forma anônima, afirmaram que o aluno não só repartiu o alimento com os amigos, mas também praticou "palhaçadas", colocou a melancia na cabeça e entupiu os banheiros com os restos da fruta.

continua após publicidade .

“A história tá sendo contada errada. Ele de fato distribuiu a melancia entre os colegas, mas também pegou o alimento e ficou rodopiando, colocando na cabeça e fazendo palhaçada. Ele espalhou sujeira na sala, no pátio e nos banheiros”, disse uma funcionária da escola.

Procurada pela reportagem, a direção do Colégio Fereguetti confirmou a história e disse que o garoto de 17 anos fez “algazarra com a fruta”, entupindo os banheiros do colégio com as sobras do alimento.



“Infelizmente a história começou a circular porque esse aluno mandou o bilhete para um primo de outro estado, que começou a circular o documento nas redes sociais sem o devido contexto. O que de fato aconteceu é que esse aluno, de 17 anos e que está conosco há 14 anos, trouxe a melancia pra escola não apenas para compartilhar com os colegas, mas também fazer algazarra com a fruta”, disse a secretária-executiva da escola, Talita Izidoro.

continua após publicidade .

A escola informou que a mãe do estudante já foi procurada e que menino está chateado pela proporção que o caso tomou e se disse arrependido do episódio. O colégio disse ainda, que vai emitir um comunicado oficial nas redes sociais sobre o episódio assim que terminar a reunião com a mãe do aluno.





Fonte: Informações do g1.