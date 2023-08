Aluno de academia atingido por aparelho volta a sentir as pernas

Ex-motorista de aplicativo tem comovido as pessoas por sua esperança e obstinação

Após sofrer uma lesão gravíssima na coluna, o aluno que foi atingido por um equipamento de academia está voltando a sentir as pernas após uma cirurgia de reparação e sessões contínuas de fisioterapia. O acidente aconteceu em 4 de agosto em uma academia em Juazeiro do Norte, no Ceará. Assista o vídeo abaixo.

Conforme o G1, Regilânio da Silva Nascimento, de 42 anos, estava sentado no aparelho quando uma barra que sustentava um peso de 150 quilos atingiu os ombros dele, fraturando a coluna. Socorrido imediatamente, o homem passou por cirurgia no hospital Santo Antônio, localizado em Barbalha, cidade vizinha a Juazeiro do Norte.

Após o procedimento de 4 horas, a equipe médica destacou que o quadro do paciente era estável, mas ele tinha menos de 1% de chance de voltar a andar.

O ex-motorista de aplicativo tem comovido as pessoas por sua esperança e obstinação. Em entrevista ao Fantástico, em 13 de agosto, Regilânio mostrou fé na recuperação. “Senti a gravidade na hora. Nunca vi uma dor daquela, insuportável. Já veio na cabeça que eu não ia mais ter a possibilidade de andar. […] Mas não vou desistir, não. Vou voltar a andar.”

A família do homem afirmou que ele não está sentindo as pernas, levantando a possibilidade de que ele não possa andar mais tnonline

