Aluna teria se consultado com videntes e mãe de santo, diz polícia

A estudante Alicia Dudy Muller Veiga, de 25 anos, que desviou R$ 937 mil da formatura da turma, realizou consultas com videntes e uma mãe de santo, segundo informações da Polícia Civil. Os policiais investigam agora se as consultas foram pagas com o valor desviado da formatura da turma.

Na sexta-feira (27) foram cumpridos mandados de busca e apreensão no apartamento da estudante e aprenderam aparelhos eletrônicos, um carro alugado pela jovem e um caderno com anotações relativas ao crime que teriam sido feitas por ela. As informações são do G1.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que "foram apreendidos celulares, um veículo VW/Nivus, um tablete, cartões bancários, diversos documentos, além de anotações de consultas com videntes e mãe de santo. O material é analisado pela autoridade policial para esclarecer os fatos".

Questionada se a estudante pagou a cartomante com o valor desviado, a pasta informou as informações estão em apuração e os documentos serão analisados.

Caderno com anotações

Na sexta, a delegada Zuleika Gonzalez Araujo, titular do 16º Distrito Policial, confirmou que o caderno e os celulares foram encontrados pelos investigadores. Ela informou que as anotações seriam periciadas.

Nas folhas, a jovem escreveu sobre situações que seriam relacionadas a um suposto arrependimento e, também, à frustração ao não conseguir recuperar o dinheiro.

