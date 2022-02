Da Redação

Aluna de medicina ironiza morte de paciente na web

Uma publicação de uma estudante de medicina gerou revolta na internet, na terça-feira (8). A jovem, que estuda no Centro Universitário Cesmac, em Maceió, Alagoas, reclamou da chegada de uma paciente com edema agudo no pulmão bem perto da hora de seu descanso. Na sequência, ela atualiza o post dizendo "a mulher morreu e eu não dormi".

O caso aconteceu no Unidade Mista Dr. José Carlos de Gusmão, no município de Marechal Deodoro, onde a estudante faz estágio. Ela fez uma foto onde aparece o nome da paciente e os procedimentos realizados. E escreveu um texto com a reclamação. “Faltando 10 min para minha hora de dormir, chega mulher enfartando e com edema agudo de pulmão, e agora já passou 1:30 da minha hora de dormir, tô puta”.



Na postagem seguinte, a estudante fez uma selfie com sinal de legal e escreveu "Atualizações: a mulher morreu e eu não dormi”.

A Secretaria Municipal de Saúde de Marechal Deodoro divulgou uma nota a respeito do caso. Na mensagem, a Saúde afirma que já tem conhecimento da situação e já solicitou o desligamento da aluna do quadro de estagiário da cidade, que tem convênio com a faculdade privada.

Com informações do g1.