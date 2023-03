Aluna da USP que desviou dinheiro da formatura volta estudar

Da Redação

Afastada das atividades acadêmicas após o escândalo, Alicia voltou a participar de grupo de pesquisa, na segunda-feira (27)

A aluna Alicia Dudy Muller, de 25 anos, investigada por desviar R$ 937 mil da comissão de formatura de sua turma na Faculdade de Medicina da USP, voltou para a universidade. Afastada das atividades acadêmicas após o escândalo, Alicia voltou a participar de grupo de pesquisa, na segunda-feira (27), em que só tem contato com professores, funcionários e alunos de pós-graduação. Não houve necessidade de segurança.

A jovem chegou a ter pedido de prisão solicitado pela polícia e havia trancado a sua matrícula no curso de Medicina no dia 24 de janeiro. Planejado com a participação de membros da universidade, o retorno à USP foi pensado para acontecer de forma gradual e discreta.

Assim, Alicia ainda não voltou a frequentar as aulas com a sua turma de graduandos. Segundo apurou o Metrópoles, professores e alunos da pós-graduação foram orientados sobre o retorno da investigada às atividades acadêmicas.

Polícia deve investigar mais

Em fevereiro, a Justiça de São Paulo decidiu adiar o pedido de prisão preventiva de Alicia, feito pela Polícia Civil. O juiz Fabio Pando de Matos também negou uma solicitação da defesa de Alicia para reaver o carro, celular e notebook apreendidos pela polícia.

O Ministério Público já havia se posicionado contra a prisão e pediu que o inquérito retornasse ao 16º Distrito Policial, onde o caso é investigado.

Segundo a promotoria, os indícios são de crime de estelionato e não de apropriação indébita, como havia sido apontado pela delegada responsável.

As informações são do Metrópoles.

