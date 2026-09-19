Aluna atacada por enxame de abelhas na porta de escola está fora de risco

Uma estudante de 12 anos ficou internada em estado grave após sofreu múltiplas picadas durante um ataque de um enxame de abelhas em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A situação ocorreu na última segunda-feira, e conforma a atualização do hospital, ela apresentou melhora clínica significativa e está fora de perigo. A adolescente deve ser transferida do Centro de Terapia Intensiva (CTI) para uma sala de observação neste sábado (19). Segundo o boletim divulgado pela família, os exames de sangue apontaram uma evolução progressiva, o que permitiu aos médicos descartarem os riscos de arritmia cardíaca e insuficiência renal, complicações temidas inicialmente devido à gravidade do envenenamento.

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O incidente ocorreu na porta do Salão do Encontro, um espaço da rede municipal utilizado para atividades de contraturno escolar. A colmeia caiu de uma árvore próxima à entrada no momento em que a menina, aluna da Escola Municipal Ouro Negro, chegava ao local acompanhada do avô para buscar a irmã mais nova. Com a queda, os insetos se alvoroçaram e atacaram a adolescente, que entrou em estado de choque e chegou a desmaiar no local em decorrência das centenas de picadas.

O resgate foi iniciado por um motociclista que passava pela via e presenciou a cena. Ele utilizou um desodorante em spray guardado no baú da moto para tentar dispersar o enxame e carregou a jovem até a entrada da instituição. Lá dentro, funcionárias da escola auxiliaram no socorro jogando água na vítima com uma mangueira para afastar as abelhas remanescentes. Inicialmente, a menina foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento de Sarzedo, sendo transferida logo depois para o CTI em Contagem.

A fúria dos insetos também atingiu outras pessoas que caminhavam pelos arredores. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência precisou ser acionado para socorrer pedestres que sofreram picadas e reações alérgicas pela rua. Para controlar a situação e evitar novas vítimas, a Polícia Militar isolou o perímetro até a chegada do Corpo de Bombeiros, que permaneceu na área e realizou a retirada segura da colmeia durante a noite. Após uma vistoria técnica da Secretaria de Meio Ambiente, as atividades na escola foram normalizadas.

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