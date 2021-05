Alto Porã e Ariranha do Ivaí podem ficar sem água na quinta

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Sanepar informa que, em função de manutenções na rede pública de energia, programadas pela Copel para a próxima quinta-feira (27), poderá haver desabastecimento de água no distrito Alto Porã, em Ivaiporã, e na cidade de Ariranha do Ivaí. Os serviços, que afetam cada um deles unidades do sistema produtor das localidades, será durante a manhã. Se houver desabastecimento de água, a previsão é que durante a tarde se normalize.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!