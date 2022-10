Alpinista luta com urso em montanha do Japão e vídeo viraliza; assista

Da Redação

O registro foi feito enquanto o homem escalava o monte Futago, na região central de Hakone

Nesta segunda-feira (17), um vídeo compartilhado nas redes sociais viralizou ao mostrar uma cena extremamente inusitada. Nas imagens é possível ver quando um alpinista encontra um urso, entra em um embate com o animal, e consegue escapar.

Com mais de 10 milhões de visualizações no Twitter, o registro foi feito enquanto o homem escalava o monte Futago, na região central de Hakone, no Japão, e está chocando internautas de todo o mundo. Assista no final da matéria.

Quando encontrou o urso-negro, o alpinista foi forçado a lutar com o animal em meio às pedras para tentar salvar a própria vida. Ele consegue afastar o enorme mamífero gritando, chutando e dando socos contra ele. Com isso, o urso cai de uma pedra e foge.

Assista:

This mountain climber fighting off this bear is WILD!!!! 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/1XEohWioaP — Shannonnn sharpes burner (@shannonsharpeee) October 17, 2022





Fonte: Informações Banda

