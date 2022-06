'Alien Negro' faz nova modificação corporal e agora tem duas bocas

Da Redação

O francês Anthony Loffredo mostrou em seu Instagram que fez uma segunda abertura em seu rosto

O "Alien Negro" fez mais uma modificação em seu corpo a fim de ficar parecido com um extraterrestre. O francês Anthony Loffredo, de 33 anos, utilizou seu perfil no Instagram para mostrar que realizou uma segunda abertura em seu rosto, no intuito de ter "duas bocas".

continua após publicidade .

Por meio de um vídeo, ele mostra aos seus 1,2 milhão de seguidores a mais recente modificação. Nas imagens, Anthony, que trabalha como tatuador, coloca a língua, bifurcada, dentro do buraco da "segunda boca", que, por algum tempo, ficou coberta por um tipo de alargador.

A publicação teve diversos comentários. Alguns apontam que o "Alien" deve ter "problemas psicológicos" e necessita de "ajuda". Já outros sugerem ao homem a abrir uma conta online para divulgar fotos eróticas.



De acordo com o rapaz, se transformar em um alienígena é um sonho de infância e, na busca de sua meta, ele já modificou 87% de seu corpo.

No ano passado, Anthony amputou dois dedos e mostrou o resultado da operação nas redes sociais.