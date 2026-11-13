Alexandre Frota torna-se o primeiro brasileiro a dar volta ao mundo sozinho de avião

A jornada começou em 15 de março de 2026, com decolagem de Fortaleza (CE), e terminou em 12 de setembro do mesmo ano, após 182 dias

O piloto brasileiro Alexandre da Frota Mourão, conhecido como Cmte. Alex “Bacana” Frota, foi reconhecido oficialmente como o Primeiro Brasileiro a Realizar uma Circunavegação Aérea Solo pelo mundo. A homologação foi feita pelo RankBrasil, o Livro dos Recordes Brasileiros.

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A jornada começou em 15 de março de 2026, com decolagem de Fortaleza (CE), e terminou em 12 de setembro do mesmo ano, após 182 dias. O piloto percorreu o planeta a bordo de um Van’s RV-10, aeronave experimental de matrícula PT-ZRQ. Segundo seu relato, a expedição passou por 33 países, seis continentes e 107 cidades, acumulando aproximadamente 300 horas de voo.

A conquista foi resultado de um projeto pessoal desenvolvido ao longo de vários anos, que exigiu planejamento de rotas, preparação da aeronave, organização de escalas internacionais e decisões constantes para garantir a continuidade da viagem. A ideia de dar a volta ao mundo começou a tomar forma em outubro de 2022, quando Alex decidiu transformar sua paixão pela aviação em um projeto de vida, batizado de “Frotas pelo Mundo”.

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Durante a circunavegação, o piloto enfrentou condições meteorológicas adversas, dificuldades para obter autorizações internacionais e problemas técnicos. Cada etapa exigia avaliar as condições de voo, ajustar o planejamento e decidir quando prosseguir ou aguardar. Em seu relato, Alex destaca que uma das maiores responsabilidades foi tomar essas decisões sozinho, muitas vezes longe de casa. Apesar de realizar os voos sem companhia a bordo, ele reconhece a importância do apoio recebido de familiares, amigos e pessoas que encontrou durante o percurso.

O RankBrasil realizou uma auditoria documental à distância para verificar a circunavegação, a condição de voo solo e o requisito de pioneirismo brasileiro. A análise incluiu documentos do piloto e da aeronave, planejamento de rota, relação de escalas, diário de bordo eletrônico do ForeFlight, registros de rastreamento da SystemSat e do Garmin inReach, além de materiais audiovisuais apresentados pelo recordista. Os dados permitiram confrontar trajetos, pousos e datas, verificando a continuidade geográfica da jornada. A condição de voo solo foi examinada por meio dos registros de bordo e das demais evidências documentais.

Para avaliar o pioneirismo, a equipe pesquisou antecedentes de circunavegações aéreas realizadas por brasileiros. Conforme os critérios adotados, não foi identificada uma jornada brasileira anterior que atendesse simultaneamente aos requisitos de circunavegação aérea e voo integralmente solo. Com a conclusão da análise, o RankBrasil homologou oficialmente o título, reconhecendo o pioneirismo de Alexandre da Frota Mourão. Os 182 dias representam a duração da expedição, enquanto o recorde está fundamentado na realização inédita do feito por um brasileiro.

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Para Alex Frota, o reconhecimento representa a concretização de um projeto que começou como um sonho e exigiu anos de dedicação. O piloto destaca o aprendizado adquirido durante a jornada, especialmente a importância de respeitar os próprios limites e reconhecer o momento certo de avançar ou modificar os planos. Ao comentar a homologação, ele afirma que receber o reconhecimento significa ver valorizados o esforço, a preparação e as experiências vividas durante a circunavegação. O piloto espera que sua trajetória incentive outras pessoas a desenvolver seus próprios projetos, destacando a preparação, a responsabilidade e a coragem como elementos fundamentais para transformar objetivos em realizações.