Alérgica à água, jovem lança vaquinha para aliviar incômodos

A britânica Niah Selway, de 23 anos, alérgica a água desde seus 7 anos de idade, criou uma vaquinha na internet para aliviar incômodos durante seus banhos. A alergia faz com que até mesmo suas próprias lágrimas criem urticárias em sua pele.

“Com uma alergia à água, é muito difícil tomar banho. Estou começando medindo minha pressão arterial e temperatura. Estou pegando essa escova seca e esfregando na minha pele para esfoliar e me livrar de um pouco da pele morta que se acumula na minha pele. Em seguida, estou entrando no chuveiro. Geralmente leva cerca de 5 a 10 minutos antes que a dor comece, mas uma vez que começa, pode durar até três horas após o contato inicial com a água. Quando eu salto para fora do chuveiro, estou com muita dor”, contou a inglesa através de um vídeo.

Moradora de Hastings, interior da Inglaterra, a jovem é uma das 35 pessoas que sofrem de urticária aquagênica e submeteu a tratamento gratuito do SUS do Reino Unido, mas sem obter melhora na sua condição.

Diante da constante dor relatada, Niah abriu uma página em site de financiamento coletivo para custear um novo tipo de tratamento no Centro Médico da Universidade de Munster, na Alemanha. Até o momento, a jovem já arrecadou R$116 mil com doações, entretanto a meta é alcançar R$1,8 milhão.

