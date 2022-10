Além do Casimiro: Quais são os tuítes mais curtidos da história? Veja

Da Redação

Casimiro se pronunciou após fazerem uma montagem afirmando que ele seria eleitor de Jair Bolsonaro (PL)

O streamer Casimiro conquistou um recorde no Twitter Brasil, nesta segunda-feira (24), após seu tuíte contra Flávio Bolsonaro (PL) ultrapassar 1,3 milhões de curtidas. O influenciador desmentiu o senador, depois que o político compartilhou uma Fake News. Confira no final da matéria.

O comentário de Casimiro se tornou o mais curtido na história do Twitter brasileiro, mas outras postagens nacionais também conseguiram uma repercussão semelhante, como o jogador Vinícius Junior e o ilustrador Iago.

Apesar do alcance, a publicação de Casimiro está relativamente atrás de outros tuítes em número de likes. Confira abaixo as postagens que garantem o seu lugar no Top 5 de mais curtidos da história do Twitter.





5º Lugar - Barack Obama

3,7 milhões de likes

O quinto tuíte mais curtido da rede social, e o mais próximo da publicação de Casimiro, pertence ao ex-presidente dos EUA, Barack Obama. Em janeiro de 2022, Obama lamentou a morte de Kobe Bryant, jogador de basquete da NBA.

“Kobe era uma lenda na quadra e estava apenas começando o que seria tão significativo quanto um segundo ato. Perder Gianna é ainda mais doloroso para nós, como pais. Michelle e eu mandamos amor e orações para Vanessa (viúva de Kobe) e toda a família Bryant em um dia inimaginável”, disse Obama, na ocasião.

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020





4º Lugar - Joe Biden

3,9 milhões de likes

Ainda em 2020, após vencer as disputas presidenciais contra Donald Trump, Joe Biden tomou posse e comemorou em seu perfil do Twitter: “É um novo dia na América”. O tuíte se tornou o quarto mais curtido da história da rede social.

It's a new day in America. January 20, 2021





3º Lugar - Barack Obama

4,1 milhões de likes

Novamente marcando presença na lista de recordistas, Barack Obama conquistou o 3º lugar quando lamentou o falecimento da ativista Heather Heyer, que foi morta por ataques em um protesto contra a extrema-direita, na Virgínia.

“Ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor de sua pele, por sua origem ou por sua religião”, escreveu Obama no tuíte, citando o ex-líder sul-africano Nelson Mandela.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017





2º Lugar - Elon Musk

4,7 milhões de likes

Após anunciar que estava comprando o Twitter, Elon Musk brincou e postou que sua próxima aquisição seria a Coca-Cola. Ele disse, então, iria colocar novamente cocaína no refrigerante. “A próxima compra será Coca-Cola, e então vou colocar a cocaína de volta nela”, escreveu Musk. O tuíte é o segundo mais curtido da história.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022





1º Lugar - Chadwick Boseman

7,1 milhões de likes

O tuíte mais curtido da história do Twitter também aconteceu em 2020. O ator Chadwick Boseman, famoso por interpretar o personagem Pantera Negra, faleceu devido a um câncer de cólon. No seu perfil do Twitter, foi destacada uma foto do ator e uma mensagem de condolências, uma linda despedida ao artista. O tuíte ultrapassou os 7 milhões de likes.

“É com imensurável pesar que confirmamos a morte de Chadwick Boseman. Chadwick foi diagnosticado com câncer de cólon de estágio 3 em 2016, e lutou contra ele nestes últimos quatro anos conforme progrediu para estágio 4. Um verdadeiro lutador, Chadwick perseverou por tudo, e trouxe a vocês muitos dos filmes que tanto amam. De ‘Marshall: Igualdade e Justiça’ a ‘Destacamento Blood’, ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ de August Wilson e muitos mais, todos foram gravados durante e entre incontáveis cirurgias e quimioterapia. Foi a honra de sua carreira trazer à vida o rei T’Challa em ‘Pantera Negra’. Ele morreu em casa, com sua esposa e família ao lado. A família agradece pelo amor e orações, e pede que vocês continuem a respeitar sua privacidade durante esse momento difícil”, afirma a mensagem do tuíte.

O Twitter, dias depois, confirmou que o tuíte havia batido o recorde e também fez uma homenagem ao ator: “Um tributo digno de um rei”.





Confira o tuíte do brasileiro Casimiro, que fez com que o influenciador conquistasse o post mais curtido do Twitter Brasil:

Assim que acordei vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor a uma semana do 2° turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30 meu voto é 13. — caze (@Casimiro) October 23, 2022





Fonte: Informações Olhar Digital.

