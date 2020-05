Um dos maiores compositores da música popular brasileira, Aldir Blanc, 73 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (4) no Hospital Pedro Ernesto, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro

Aldir foi hospitalizado com pneumonia e infecção urinária. Ele testou positivo para coronavírus no dia 22 de abril. Aldir Blanc fez sucesso em parceria com João Bosco, criando músicas como O Bêbado e o Equilibrista e O Mestre-Sala dos Mares.