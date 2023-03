Alckmin também era alvo do PCC; veja a lista de autoridades

Da Redação

Geraldo Alckmin, vice-presidente da República

A investigação da Polícia Federal (PF), por meio da Operação Sequaz deflagrada na última quarta-feira (22), que culminou na prisão de uma facção criminosa que pretendia sequestrar e assassinar o senador Sergio Moro, descobriu que o PCC também tinha outras autoridades como alvo.

Entre as pessoas que estariam sendo monitoradas pelo grupo estão o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin; o ex-secretário da administração penitenciária, Lourival Gomes; o deputado federal, Coronel Telhada (PL-SP); e o diretor de presídios, Roberto Medina.

Além dos já citados, o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, que integra o Gaeco de São Paulo também seria uma das potenciais vítimas. De acordo com as investigações da PF, os ataques orquestrados poderiam ocorrer de forma simultânea, e os principais investigados estão nos estados do Paraná e São Paulo.

No caso do ex-juiz da Lava Jato, os criminosos monitoravam sua casa em Curitiba, capital do Paraná. De acordo com o senador, sua esposa e filhos também seriam alvo. Conforme cálculos da PF, a "espionagem" contra Moro custou R$ 560 mil.

O senador da União Brasil vem sendo escoltado pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) há cerca de um mês. Aproximadamente dez agentes fazem a segurança de Sergio Moro, em decorrência das ameaças da organização criminosa. A família de Moro também passou a ser escoltada nesta quarta-feira (22), devido a operação da PF.

