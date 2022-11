Alckmin anuncia grupos técnicos de meio ambiente e povos originários

Eduardo Rodrigues e Célia Froufe (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou há pouco os nomes de mais 16 grupos temáticos do governo de transição. No GT de Meio Ambiente estão ex-ministros como Calos Minc, Izabella Teixeira e Marina Silva.

continua após publicidade .

Também participam Jorge Viana, ex-governador do Acre; José Carlos Lima da Costa, ex-secretário-chefe da Casa Civil do governo do Estado do Pará; Marilene Corrêa da Silva Freitas, ex-reitora da Universidade do Estado da Amazonas; Pedro Ivo, ambientalista e dirigente nacional da Rede Sustentabilidade; e Silvana Vitorassi, ex-gerente da divisão de educação ambiental em Itaipu Binacional.

Também foram nomeados os participantes do GT dos Povos Originários, pasta que deve ser criada no próximo governo.

continua após publicidade .

Participam Benki Piyãko, representante político e xamânico do povo Ashaninka; Célia Nunes Correa, professora ativista indígena do povo Xakriabá e deputada eleita por Minas Gerais; Davi Kopenawa Yanomami: presidente da Hutukara Associação Yanomami; João Pedro Gonçalves da Costa, ex-senador pelo Amazonas e ex-presidente da Funai; Joênia Batista de Carvalho, conhecida como Joênia Wapichana, primeira mulher indígena a ser eleita deputada federal em 2018 (RR); Juliana Cardoso, deputada federal eleita (PT-SP); Marcio Augusto Freitas de Meira, ex-presidente da Funai; Marivelton Baré, presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn); Sônia Guajajara, líder indígena filiada ao Partido Socialismo e Liberdade; e Tapi Yawalapiti, líder e cacique do povo Yawalapiti da região do alto Xingu.