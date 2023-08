Ainda não escolheu sua faculdade? Guia do vestibular 2024 da USP fala sobre cursos

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou na quinta-feira, 10, o guia de carreiras, material que traz informações sobre os cursos oferecidos pela Universidade de São Paulo (USP) e as carreiras para inscrição no vestibular 2024. Conforme a Fuvest, a partir deste ano, o tradicional manual do candidato, que contempla o percurso do vestibular até a matrícula, será desmembrado em quatro guias temáticos para facilitar o acesso dos candidatos às informações. Para acessar o guia de carreiras,

.

. No guia de carreiras, o candidato tem informações sobre os cursos da USP, assim como detalhes dos campi da universidade presentes no Estado de São Paulo.

Além do guia de carreiras, a Fuvest já disponibilizou em maio o guia de inclusão e acessibilidade, que trata de inclusão social e de condições específicas para a execução da prova do vestibular.

.

para mais informações. Segundo a instituição, os outros dois materiais que compõem o manual do candidato, o guia de jornada e o guia de provas serão lançados na próxima semana.

O ingresso para a graduação na USP se dá por meio de seu vestibular próprio, aplicado pela Fuvest, pelo Enem-USP e pelo Provão Paulista. Para o ingresso em 2024, serão oferecidas 11.147 vagas, distribuídas entre ampla concorrência (AC), egressos de escola pública (EP) e pessoas egressas de escolas públicas autodeclaradas negras, de cor preta ou parda, e indígenas (PPI). Fuvest - 8147 vagas (AC: 4888, EP: 2053 e PPI: 1206); Enem-USP - 1500 vagas (AC: 686, EP: 512 e PPI: 302); Provão Paulista - 1500 vagas (EP: 942 e PPI: 558).

Inscrições para o vestibular da Fuvest 2024: de 17 de agosto até 6 de outubro de 2023. Realização da primeira fase: 19 de novembro de 2023 (Conhecimentos gerais: prova com 90 questões de múltipla escolha com cinco alternativas, com apenas uma correta). Realização da segunda fase: 17 de dezembro de 2023 (Português e Redação: prova discursiva com dez questões de Português e uma Redação). Provas específicas da carreira: Realização da segunda fase: 18 de dezembro de 2023 (Disciplinas específicas: prova discursiva com 12 questões de duas a quatro disciplinas específicas à carreira inscrita). Realização da segunda fase: 11 de dezembro de 2023 a 11 de janeiro de 2024 (Competências específicas: avaliação de competências específicas apenas para as carreiras Artes Cênicas, Artes Visuais, Música (Ribeirão Preto) e Música (São Paulo). Mais informações sobre locais, horários e demais instruções estarão disponíveis no guia de jornada, que mostra as etapas da inscrição no vestibular até a matrícula na USP, e será lançado no dia 14 de agosto. Já o Guia de Provas, que apresenta as informações sobre as provas da 1ª e da 2ª fase, bem como da prova de competências específicas para as carreiras de Música, Artes Cênicas e Artes visuais, será disponibilizado no dia 16 de agosto.

Os livros assinalados em negrito são os que mudam na lista com relação ao vestibular da Fuvest do ano anterior. Marília de Dirceu - Tomás Antônio Gonzaga Quincas Borba - Machado de Assis Angústia - Graciliano Ramos Alguma Poesia - Carlos Drummond de Andrade Mensagem - Fernando Pessoa Nós matamos o cão tinhoso! - Luís Bernardo Honwana Campo Geral - Guimarães Rosa Romanceiro da Inconfidência - Cecília Meireles Dois irmãos - Milton Hatoum