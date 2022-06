Agronegócio: Cresol é a 2ª melhor instituição para trabalhar

Da Redação

A Cresol é eleita, pelo terceiro ano consecutivo, uma das melhores empresas para trabalhar no agronegócio, por meio do ranking do GPTW (Great Place to Work). Conquistou, nesta edição, a segunda posição na categoria empresas de grande porte.

O agronegócio é um dos principais ramos em que a Cresol atua, dessa forma, busca sempre valorizar o trabalho desenvolvido no campo e possibilita grandes oportunidades aos cooperados por meio de serviços como o crédito rural.

Só em 2021, foram mais de 88 mil operações liberadas, totalizando mais de R$ 4,8 bilhões em crédito rural, em 265 atividades diferentes relacionadas ao setor. Em um cenário onde R$ 4,4 milhões de famílias sobrevivem da agricultura familiar e são responsáveis por gerar renda para mais de 70% dos brasileiros que trabalham no campo, a Instituição procura sempre valorizar os pequenos e médios produtores.

“Essas conquistas só são possíveis, porque temos essa essência de cuidar das relações. Na Cresol, cuidamos e tratamos as pessoas como parte principal do negócio. Nossos colaboradores conhecem cada um dos cooperados e na instituição todos são tratados pelo nome”, declara o presidente do Sistema Cresol Baser, Alzimiro Thomé.

Adriano Michelon, Superintendente da Cresol, também destacou a importância do relacionamento dos colaboradores nesta conquista. “Pelo terceiro ano consecutivo fomos reconhecidos como uma das melhores instituições financeiras, isso tudo acontece porque temos pessoas que se dedicam e se entregam. Esse prêmio representa mais uma vez o crescimento do nosso sistema, a essência da Cresol reflete em cada premiação, que também são dedicadas aos nossos colaboradores, dirigentes e conselheiros.”

Sobre o GPTW

A GPTW tem como objetivo reconhecer instituições através das iniciativas que proporcionam bem-estar aos colaboradores, sustentabilidade e inovação, consequentemente trabalhando para uma melhor experiência da sociedade que impulsiona o desenvolvimento econômico do país.