Agosto deve ser mais seco e quente do que o normal na cidade de SP

A capital paulista deve ter um mês de agosto um pouco mais quente e seco do que o normal neste ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão do tempo mostra mínimas e máximas com oscilações. Nesta quinta, 3, por exemplo, a máxima prevista é de 31ºC e a mínima, de 15ºC. No sábado, 5, a temperatura cai e fica entre 13ºC e 22ºC.

O mês deve seguir o padrão de julho, que teve uma média mensal de temperatura acima do comum para esta época do ano e oscilações bruscas. No mês passado, o dia mais frio na capital paulista (média de 9,8ºC, em 15 de julho) veio logo após o dia mais quente (média de 28,6ºC, em 12 de julho).

Para esta primeira semana de agosto, o Inmet prevê uma massa de ar seco que deve deixar o tempo estável e sem chuva. Poderão ser registrados baixos valores de umidade relativa do ar, chegando a um número inferior a 30%, o que indica estado de atenção. Já na segunda semana de agosto, deve chover, aliviando um pouco a falta de umidade do ar.

No litoral paulista, chove neste sábado, e a mínima e máxima ficam em 19ºC e 28ºC em Santos e Itanhaém, ao sul, segundo o Climatempo. Já em Ubatuba, no litoral norte, não chove e a temperatura fica entre 16ºC e 29ºC no sábado.

No interior do Estado de São Paulo, a região central repete o padrão da capital, com sol na primeira semana inteira e chuva na segunda semana de agosto. A mínima é de 14ºC e a máxima de 30ºC na sexta-feira, 4, em Campinas, e de 16ºC e 34ºC, em Araraquara.

Em outras partes do Estado, o clima permanece seco até o fim da segunda semana, pelo menos. São José do Rio Preto tem mínima e máxima de 18ºC e 34ºC e Franca, de 16ºC e 30ºC no sábado.

Restante do País

Na Região Sul, a previsão é de volumes de chuva próximos ou acima da média no leste dos três Estados, enquanto no noroeste do Paraná chove abaixo da média para esta época. As temperaturas ficam mais baixas principalmente nas regiões de maior altitude do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que podem ter mínimas abaixo de 10ºC.

No Sudeste, as áreas mais distantes da costa devem ter volumes de chuva próximos ou ligeiramente abaixo da média. A cidade do Rio marca entre 18ºC e 31ºC no sábado; Belo Horizonte (MG) tem de 14ºC a 30ºC

As temperaturas devem ficar acima da média para o mês em todo o Centro-Oeste, principalmente em Mato Grosso, onde os valores médios devem chegar a 28ºC. Em Brasília (DF), a mínima é de 14ºC e a máxima de 30ºC no sábado.

No Nordeste, o tempo é seco. Maranhão e Piauí devem ter média mensal acima de 28ºC. Neste sábado, Salvador (BA) fica entre 21ºC e 29ºC e Natal (RN), entre 22ºC e 30ºC.

A chuva fica abaixo da média na maior parte do Norte ao longo do mês, exceto no Pará e no Amapá, onde são esperados volumes acima do esperado para este período do ano. Neste sábado, Palmas (TO) deve marcar entre 22ºC e 37ºC e Manaus (AM), entre 25ºC e 38ºC.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.