Agiota é morto com golpes de espada japonesa após desentendimento

Um colombiano foi morto com golpes de uma espada japonesa conhecida como katana na noite desta quinta-feira (04), em Vilhena, Rondônia. Outro homem, também de nacionalidade colombiana, foi preso em flagrante e é apontado pela Polícia Civil como principal suspeito do crime.

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De acordo com as informações apuradas, equipes policiais foram acionadas após relatos de um homicídio em uma residência. Ao chegarem ao imóvel, os agentes encontraram o suspeito próximo ao corpo da vítima, com vestígios de sangue pelo corpo.

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A perícia foi acionada e realizou os levantamentos no local para auxiliar na apuração das circunstâncias do crime. A investigação busca esclarecer a dinâmica dos fatos e reunir elementos que possam confirmar a motivação do homicídio.

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Segundo a Polícia Civil, a principal linha de investigação aponta para um desentendimento financeiro entre a vítima e o suspeito. Os dois homens seriam parceiros em um esquema de empréstimos informais com cobrança de juros. Conforme as apurações iniciais, a vítima atuaria na concessão dos empréstimos, enquanto o suspeito seria responsável pela cobrança dos valores.

A hipótese investigada é de que divergências relacionadas ao repasse de dinheiro tenham provocado uma discussão que terminou em morte.

A polícia também apura outros detalhes envolvendo a relação entre os dois homens e trabalha na coleta de depoimentos, documentos e demais provas que possam contribuir para o esclarecimento do caso.

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A vítima completaria 36 anos nesta sexta-feira (05). Conforme informado durante as investigações, a esposa viajava para Vilhena para comemorar o aniversário ao lado do marido quando recebeu a notícia do crime.

O suspeito permanece à disposição da Justiça, enquanto o caso segue sob investigação da Polícia Civil.