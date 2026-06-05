Agiota é morto com golpes de espada japonesa após desentendimento
Hipótese investigada é de que divergências relacionadas ao repasse de dinheiro tenham provocado uma discussão que terminou em morte
Um colombiano foi morto com golpes de uma espada japonesa conhecida como katana na noite desta quinta-feira (04), em Vilhena, Rondônia. Outro homem, também de nacionalidade colombiana, foi preso em flagrante e é apontado pela Polícia Civil como principal suspeito do crime.
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De acordo com as informações apuradas, equipes policiais foram acionadas após relatos de um homicídio em uma residência. Ao chegarem ao imóvel, os agentes encontraram o suspeito próximo ao corpo da vítima, com vestígios de sangue pelo corpo.
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A perícia foi acionada e realizou os levantamentos no local para auxiliar na apuração das circunstâncias do crime. A investigação busca esclarecer a dinâmica dos fatos e reunir elementos que possam confirmar a motivação do homicídio.
Segundo a Polícia Civil, a principal linha de investigação aponta para um desentendimento financeiro entre a vítima e o suspeito. Os dois homens seriam parceiros em um esquema de empréstimos informais com cobrança de juros. Conforme as apurações iniciais, a vítima atuaria na concessão dos empréstimos, enquanto o suspeito seria responsável pela cobrança dos valores.
A hipótese investigada é de que divergências relacionadas ao repasse de dinheiro tenham provocado uma discussão que terminou em morte.
A polícia também apura outros detalhes envolvendo a relação entre os dois homens e trabalha na coleta de depoimentos, documentos e demais provas que possam contribuir para o esclarecimento do caso.
A vítima completaria 36 anos nesta sexta-feira (05). Conforme informado durante as investigações, a esposa viajava para Vilhena para comemorar o aniversário ao lado do marido quando recebeu a notícia do crime.
O suspeito permanece à disposição da Justiça, enquanto o caso segue sob investigação da Polícia Civil.