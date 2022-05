Agentes da PRF são mortos por morador de rua no Ceará

Da Redação

Um motorista que passava pela BR-116, em Fortaleza, no Ceará, flagrou o momento em que agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram mortos a tiros por um homem. Nesta quarta-feira (18), a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado confirmou que os policiais foram mortos por um homem em situação de rua.

“Após ser abordado, o suspeito teria tirado a arma de um dos policiais e efetuado disparos de arma de fogo contra os agentes. As vítimas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito no local”, afirmou a Secretaria em nota.



Um policial militar de folga, que não teve sua identidade revelada, passava pelo local no momento do ocorrido, perseguiu o suspeito e conseguiu atingi-lo. O morador de rua morreu na hora. No vídeo feito pelo motorista, é possível ouvir o barulho dos tiros.

Os agentes Márcio Hélio Almeida de Sousa e Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho são os policiais federais assassinados durante a abordagem.



As armas dos agentes da PRF foram recolhidas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). As equipes da PMCE , da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS e da Perícia Forense (Pefoce) estão no local do crime investigando o caso.

Assista o vídeo feito pelo motorista:

Metrópoles