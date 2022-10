Agentes da PRF encontram R$ 2,5 milhões em porta-malas de carro

Da Redação

O dinheiro vivo estava no porta-malas do automóvel

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de R$ 2.508.500 em dinheiro vivo, na última terça-feira (11), em uma rodovia de Ulianópolis, no Pará. As informações foram divulgadas somente nessa quarta-feira (12).

De acordo com a corporação, agentes de segurança realizavam uma fiscalização na BR-010 e decidiram abordar um automóvel com placas do Distrito Federal, na altura do km 82. Ao ser abordado, o motorista do veículo, de 49 anos, apresentou nervosismo e contradições nas respostas a respeito do motivo da viagem.

Por conta disso, os policiais rodoviários federais decidiram fazer uma revista no interior do automóvel e, no porta-malas, encontraram caixas de papelão com diversas notas de R$ 100, que totalizavam R$ 2.508.500.

Ao ser questionado sobre o dinheiro, o condutor disse que era seu pagamento por atividades ligadas com aluguéis de carros. O homem foi preso e encaminhado à Polícia Federal (PF), que irá investigar sobre uma possível lavagem de dinheiro.

fonte: Divulgação/PRF A Polícia Federal vai investigar o caso

