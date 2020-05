Agentes da PRF doam sangue durante campanha no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançou, nacionalmente, no dia 6 de abril, o Desafio Sangue Solidário, que objetiva estimular a doação de sangue, tendo em vista a baixa nos estoques dos hemocentros do país, causado pelo isolamento social necessário imposto pela pandemia do novo coronavírus.

No Paraná, as doações se iniciaram no dia 13 de abril e, desde então, mais de 100 servidores (entre policiais, administrativos, além de colaboradores terceirizados e estagiários) já fizeram a sua parte. Este número é ainda maior se contabilizarmos os familiares, amigos e outras instituições públicas e privadas que foram desafiadas também. Grande parte do efetivo da PRF no estado aderiu ao desafio e está contribuindo de forma significativa para que não aconteça um desabastecimento dos bancos de sangue.

Pacientes com anemias crônicas, acidentes que causam hemorragias, complicações decorrentes da dengue, febre amarela, tratamento de câncer e outras doenças graves continuam precisando de estoques de sangue.

O desafio continua, por isso é fundamental que as pessoas saudáveis contribuam para a manutenção dos estoques de sangue.