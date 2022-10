Agentes da PF feridos por Jefferson não aceitam encontrar Bolsonaro

Da Redação

Dois agentes ficaram feridos durante o ataque

O delegado e os agentes da Polícia Federal feridos por Roberto Jefferson no último domingo (23/10) não aceitaram encontrar Jair Bolsonaro após o ataque de seu aliado. O presidente havia dito que gostaria de encontrá-los, mas os policiais se recusaram, para evitar que fossem usados politicamente por Bolsonaro, que tenta estacar a sangria que a crise protagonizada por Jefferson trouxe para sua campanha.

LEIA MAIS: Roberto Jefferson troca tiros com PF e agente é baleado; assista

A agente Karina de Oliveira teve ferimentos no rosto e na coxa, e ficou com estilhaços de granada no quadril, segundo a perícia da PF. O delegado Marcelo Villela foi ferido na cabeça e disse, em seu depoimento, que um exame de raio X constatou dois fragmentos, possivelmente estilhaços de vidro, alojados em seu crânio.

LEIA MAIS: Após horas de resistência à prisão, Roberto Jefferson chega a cadeia

Bolsonaro, após o ataque de Roberto Jefferson, disse que “o tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido”, mas não discursou em defesa dos agentes feridos.

Por Guilherme Amado e Bruna Lima para o Metrópoles.

