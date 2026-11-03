Agenda climática tem perdido força no mundo, sob influência dos EUA, diz Marina Silva

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva alertou nesta terça-feira, 3, para a perda de força da agenda climática no cenário internacional, diante do discurso resistente do governo do presidente americano, Donald Trump, e dos efeitos das guerras na Ucrânia e no Oriente Médio.

"As agendas de financiamento e adaptação perderam força, muito influenciadas pelos EUA e, na Europa, pelo contexto das guerras", disse ela, durante evento para marcar o lançamento dos Mapas do Caminho, em Brasília, às vésperas da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31), na Turquia.

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Apesar disso, Marina ressaltou que a queda de 15% no desmatamento global foi puxada principalmente pelo Brasil, onde a degradação na Amazônia atingiu o menor nível desde o início da série histórica, em 1988. "O Brasil mudou o ponteiro no desmatamento e tem influência muito grande do ponto de vista de emissões", comentou.