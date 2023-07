Agência espacial divulga o que é objeto metálico encontrado em praia

A agência espacial australiana recorreu às redes sociais para pedir ajudar para identificar um objeto metálico que surgiu em uma praia do país no última segunda-feira, dia 17 de julho. E, aparentemente, o órgão conseguiu decifrar o que é material, que tem um formato cilíndrico.

A agência utilizou o Twitter para informar sobre o que se trata o item. "O objeto é provavelmente um invólucro sólido de um motor de foguete. Estamos continuando o processo de identificação do tipo de foguete e sua origem por meio do envolvimento contínuo com nossos parceiros globais".

*UPDATE*



We have determined the object is most likely a solid rocket motor casing.



We're continuing the process of identifying the type of rocket & its origin through ongoing engagement with our global counterparts. @WA_Police have coordinated the object's removal & storage. https://t.co/04ZHjLBJ8Y