Agência americana autoriza vacina contra a gripe da Moderna

A fabricante de vacinas Moderna informou na quarta-feira, 5, que a FDA (Administração de Alimentos e Medicamentos) dos Estados Unidos aprovou sua nova vacina contra a gripe, quase seis meses após o órgão regulador ter rejeitado um pedido de análise.

A primeira vacina contra a gripe da empresa baseada na tecnologia de RNA mensageiro (mRNA), mFLUSIVA, foi aprovada para uso em todos os adultos com 50 anos ou mais, afirmou a empresa farmacêutica americana em um comunicado.

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"A Moderna espera ter a mFLUVISA disponível para as populações elegíveis nos Estados Unidos para a temporada de vírus respiratórios de 2026-2027", informou a empresa.

A companhia anunciou em fevereiro que a agência reguladora federal havia considerado seus testes clínicos insuficientes e rejeitado o pedido de análise do novo medicamento.

Mas a FDA mudou de posição uma semana depois, após uma reunião que a Moderna descreveu como "construtiva". A nova vacina utiliza tecnologia de mRNA, que é alvo de críticas do secretário de Saúde do governo de Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr.

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Kennedy suspendeu os subsídios federais de pesquisa que financiavam o desenvolvimento de mRNA. Sob suas ordens, a FDA pediu a reconsideração dos procedimentos de aprovação de algumas vacinas, incluindo a da gripe, em conjunto com propostas de mudanças na política federal, o que provoca grande preocupação entre profissionais de saúde pública e da medicina.

Durante seu primeiro mandato, Trump qualificou a tecnologia de mRNA como um "milagre moderno". Ela foi utilizada durante a pandemia de covid-19 para desenvolver rapidamente uma imunização contra a doença e é considerada responsável por salvar milhões de vidas.

As vacinas contra a covid-19 são consideradas seguras e eficazes pelas autoridades de saúde em todo o mundo e protegem contra as formas mais graves da infecção.