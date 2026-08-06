Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Agência americana autoriza vacina contra a gripe da Moderna

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A fabricante de vacinas Moderna informou na quarta-feira, 5, que a FDA (Administração de Alimentos e Medicamentos) dos Estados Unidos aprovou sua nova vacina contra a gripe, quase seis meses após o órgão regulador ter rejeitado um pedido de análise.

A primeira vacina contra a gripe da empresa baseada na tecnologia de RNA mensageiro (mRNA), mFLUSIVA, foi aprovada para uso em todos os adultos com 50 anos ou mais, afirmou a empresa farmacêutica americana em um comunicado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"A Moderna espera ter a mFLUVISA disponível para as populações elegíveis nos Estados Unidos para a temporada de vírus respiratórios de 2026-2027", informou a empresa.

A companhia anunciou em fevereiro que a agência reguladora federal havia considerado seus testes clínicos insuficientes e rejeitado o pedido de análise do novo medicamento.

Mas a FDA mudou de posição uma semana depois, após uma reunião que a Moderna descreveu como "construtiva". A nova vacina utiliza tecnologia de mRNA, que é alvo de críticas do secretário de Saúde do governo de Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Kennedy suspendeu os subsídios federais de pesquisa que financiavam o desenvolvimento de mRNA. Sob suas ordens, a FDA pediu a reconsideração dos procedimentos de aprovação de algumas vacinas, incluindo a da gripe, em conjunto com propostas de mudanças na política federal, o que provoca grande preocupação entre profissionais de saúde pública e da medicina.

Durante seu primeiro mandato, Trump qualificou a tecnologia de mRNA como um "milagre moderno". Ela foi utilizada durante a pandemia de covid-19 para desenvolver rapidamente uma imunização contra a doença e é considerada responsável por salvar milhões de vidas.

As vacinas contra a covid-19 são consideradas seguras e eficazes pelas autoridades de saúde em todo o mundo e protegem contra as formas mais graves da infecção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
autorização EUA GRIPE Moderna RNA vacina
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV