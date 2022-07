Aeroporto de Guarulhos terá terminal de luxo com serviço de limusine e concierge

Redação (via Agência Estado)

A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, anunciou para 2023 um novo terminal de luxo. A utilização do espaço pelos passageiros custará US$ 150 - cerca de R$ 800 na atual cotação.

O acordo para a construção do terminal de luxo foi assinado nesta quinta-feira, 7, com uma subsidiária da empresa aeroespacial canadense AEPM International, a AEPM Brasil. O investimento é estimado em R$ 80 milhões.

Entre os serviços previstos no novo espaço estão: chuveiros de alta pressão, área de negócios, espaço infantil, concierge, Sleep Lounge e restaurante. Também devem ser oferecidos engomadoria e engraxate.

De acordo com a empresa, o usuário chegará ao novo terminal, que terá 5.100 m², em uma limusine e vai ter sua bagagem conduzida por um mensageiro. Já o check-in será acompanhado por um anfitrião.

O espaço será projetado pelo arquiteto brasileiro Carlos Rossi. Até 2045 a concessionária prevê receber 100 mil pessoas por ano no terminal, que, segundo a empresa, será o "primeiro terminal VIP na América do Sul e o maior do mundo do gênero".