Aeroporto de Guarulhos recebe alerta de segurança do Centro de Comando de Aviação dos EUA
Escrito por Aramis Merki II (via Agência Estado)
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A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Guarulhos, informou ter recebido um alerta de segurança do Centro de Comando Federal de Aviação dos Estados Unidos (Federal Aviation Command Center).
A orientação da autoridade americana é para que todos os voos com origem ou destino no país norte-americano permaneçam em solo até novo aviso.
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A empresa orientou passageiros com voos previstos para os Estados Unidos a consultar diretamente as companhias aéreas para obter mais informações.