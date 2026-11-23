As fortes chuvas que atingem São Paulo nesta segunda-feira, 23, provocaram o cancelamento de 20 voos no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital. Segundo a Aena, concessionária responsável pelo terminal, foram canceladas 12 chegadas e oito partidas em razão das condições meteorológicas.

Apesar dos cancelamentos, a Aena informou que toda a infraestrutura do aeroporto permanece disponível para pousos e decolagens e que os serviços de atendimento aos passageiros seguem funcionando. A concessionária orienta os viajantes a consultar a situação dos voos diretamente com as companhias aéreas antes de se deslocarem ao terminal.

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No Aeroporto de Congonhas, foram registradas rajadas de vento de 59 km/h às 12h10, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Na capital, as chuvas também provocaram o transbordamento de três córregos na zona leste. O CGE colocou as regiões afetadas em estado de alerta para transbordamentos ao longo da tarde.

O primeiro registro ocorreu às 16h50, quando o Córrego Mooca transbordou na Vila Prudente, na altura do cruzamento da Avenida Vila Ema com a Avenida Salim Farah Maluf.

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Às 17h12, o Córrego Três Pontes transbordou na região das subprefeituras de Itaim Paulista e Penha, na altura da Avenida São Miguel, nº 1000. Pouco depois, às 17h30, foi registrado o transbordamento do Córrego Guaratiba, em Guaianases, na altura da Rua Andreas Raselius, nº 256.

A Defesa Civil emitiu alertas severos para a cidade de São Paulo e municípios do ABC paulista. Na capital, o primeiro aviso apontava chuva no norte da zona oeste, acompanhada de raios, vento e risco de granizo.

Por volta das 16h15, um novo alerta informou sobre chuva forte nas zonas oeste, sul e central, com raios, vento e risco elevado de alagamentos.

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No ABC paulista, outro aviso foi enviado por volta das 15h12 para São Bernardo do Campo, Diadema e Santo André, com alerta para chuvas fortes, raios, vento e granizo. A Defesa Civil orientou os moradores das áreas afetadas a procurar abrigo e advertiu para a possibilidade de as chuvas atingirem municípios vizinhos.

O Estado de São Paulo enfrenta o terceiro dia consecutivo de chuvas. Em Ubatuba, no litoral norte, uma mulher foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira, 23, após ter sido arrastada por uma enxurrada ao tentar atravessar a ponte de acesso ao bairro Casanga. Ainda não há confirmação sobre quando ocorreu o incidente.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o corpo foi localizado em um rio na Estrada da Casanga, próximo a uma motocicleta. O Corpo de Bombeiros realizou a retirada da vítima, que ainda não foi identificada. A perícia foi acionada, e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópico, toxicológico e de identificação. O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Ubatuba.