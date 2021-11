Da Redação

Aeroporto ‘contrata’ porcos para garantir segurança a aviões

Em Amsterdã, na Holanda, a administração do Aeroporto Schiphol pediu para uma empresa de suinocultura uma encomenda de 20 porcos. O pedido foi feito para testar um novo projeto com o objetivo de dar mais segurança às aeronaves, impedindo colisões entre aves e aviões.

Os porcos ficam soltos em um terreno de cinco acres próximo ao aeroporto. No local, há uma plantação de beterraba, apenas com os restos da colheita, o que atrai muitas aves, como gansos.

A função dos suínos é comer as sobras e deixar a área menos atrativa para os visitantes voadores. E, como carnívoros, eles ainda têm o ímpeto de atacar as aves, mas como não possuem velocidade suficiente para alcançá-las, eles conseguem espantar sem machucar, funcionando como espantalhos vivos.

O projeto foi testado durante quatro semanas, até o início de novembro. Com os dados coletados, uma análise será feita para avaliar a efetividade do método. Willemeike Koster, porta-voz do Aeroporto Schiphol, disse em entrevista à CNN que ocorreram cerca de 150 colisões entre aves e aviões em 2020.

Esse tipo de acidente pode oferecer sérios perigos, principalmente se os animais forem sugados pelos motores das aeronaves.

O aeroporto já vinha aplicando estratégias para tentar diminuir os riscos, antes mesmo de encomendar os porcos. Atualmente, 20 controladores de aves estão trabalhando no local utilizando tecnologias como raio laser e emissão de sons. Além disso, plantas especiais são colocadas nas áreas da região.