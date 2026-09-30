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Aeromóvel que conecta CPTM ao Aeroporto de Guarulhos amplia operação para 20 horas por dia

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Aeromóvel de Guarulhos, sistema automatizado que conecta a estação Aeroporto-Guarulhos da Linha 13-Jade e os terminais do Aeroporto Internacional de São Paulo, opera em jornada ampliada de 20 horas por dia, das 4h à 0h, desde domingo, 27, informou o consórcio AeroGRU nesta quarta-feira, 30.

O sistema deve seguir agora por um período de 60 dias de operação assistida. Nessa etapa, equipes técnicas, fornecedores e o AeroGRU acompanham o desempenho da operação em condições reais de uso e podem realizar ajustes pontuais se necessário.

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Desde o início do atendimento aos passageiros, mais de 450 mil pessoas já utilizaram o aeromóvel gratuito que conecta a rede ferroviária metropolitana aos Terminais 1, 2 e 3 do Aeroporto de Guarulhos.

A medida ocorre após uma série de etapas realizadas gradualmente ao longo dos últimos meses, que incluíram a ampliação dos horários de atendimento e a operação automática e sincronizada dos dois veículos do sistema. Um terceiro veículo deve ficar de reserva, informou a AeroGru.

Ainda de acordo com o consórcio, o aeromóvel também concluiu o processo de certificação internacional no padrão Safety Integrity Level 4 (SIL4), o mais elevado nível de integridade de segurança aplicado a sistemas ferroviários e de transporte automatizado. A certificação integra o conjunto de requisitos técnicos e de segurança previstos para a operação do sistema.

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