Advogado que pediu a condenação do próprio cliente é encontrado morto em SC

O advogado Rodrigo Pantaleão, 42 anos, foi encontrado morto nesta quinta-feira (25) em um imóvel no bairro Itacorubi, em Florianópolis (SC). A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte. Moradores acionaram as autoridades após perceberem forte odor vindo da residência.

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Pantaleão ganhou repercussão nacional em maio deste ano, quando, durante uma audiência virtual, concordou com a acusação do Ministério Público contra o próprio cliente. Ele afirmou à juíza Carolina Ranzolin: "A defesa corrobora com as afirmações exaladas pela promotoria de Justiça. Nada mais, excelência." A magistrada considerou que o réu estava indefeso. O vídeo viralizou nas redes sociais.



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A causa da morte e as linhas de investigação não foram divulgadas. Exames periciais devem auxiliar na apuração. O caso ocorre semanas após o episódio que gerou debates sobre ética profissional e direito à ampla defesa.

A Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina (OAB-SC) informou, em nota, que acompanha o caso e presta apoio às investigações, tendo adotado "todas as providências junto às autoridades policiais para o acompanhamento das investigações pela Seccional".