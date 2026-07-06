Advogado que organizou o próprio velório após diagnóstico terminal morre aos 49 anos

Em sua última mensagem na internet, Tiago Pitthan tranquilizou seguidores e afirmou que teve uma vida boa: “No final, eu venci”

O advogado e turismólogo Tiago Martins Pitthan, de 49 anos, morreu na noite deste domingo (5) no Hospital Cassems, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele ganhou grande repercussão nacional recentemente ao organizar e realizar uma festa para celebrar o seu próprio velório em vida, após receber o diagnóstico de um câncer de estômago terminal.

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Conhecido nas redes sociais pelo pseudônimo "Bom Sujeito", perfil no qual acumulava quase 70 mil seguidores e compartilhava sua rotina, Tiago publicou um último vídeo horas antes de falecer. Na gravação, feita logo após os médicos convocarem seus familiares, ele acalmou o público afirmando que estava em paz, feliz e que tudo havia valido a pena, concluindo que se sentia vitorioso por ter aproveitado cada dia.

“Só para falar para vocês não se preocuparem… Eu estou bem, tenho paz, tô feliz, valeu a pena, tudo valeu a pena, tive uma vida boa, e é isso, eu venci, no final, eu venci porque eu venci todos os dias. A vida valeu, um beijo do Bom Sujeito”, disse.



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A doença havia sido descoberta no início de 2024, quando o paciente percebeu perda de peso e dificuldades para se alimentar, chegando a passar por uma cirurgia sem sucesso devido à metástase do tumor em outros órgãos.

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CELEBRAÇÃO EM VIDA

A ideia de promover uma celebração fúnebre antecipada surgiu após a morte do pai de Tiago, meses antes. Ao notar que os amigos se reuniram na ocasião para contar histórias e homenagear o falecido, o advogado concluiu que o pai teria adorado presenciar aquele momento de afeto.

Diante do prognóstico médico definitivo, ele decidiu reunir parentes, amigos e admiradores em um evento que acabou tomando proporções muito maiores do que o planejado originalmente, transformando-se em uma despedida pública e gratuita focada na exaltação da vida.