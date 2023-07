Advogado gasta R$ 13 mil e forja sequestro para não pagar compras

Um advogado do Rio de Janeiro foi indiciado pela Polícia Civil por estelionato e falsa comunicação de crime. Segundo a investigação, Rodrigo Barcelos de Oliveira gastou R$ 13.035,90 em compras em um shopping e depois foi até a polícia para dizer que as compras tinham sido feitas por criminosos em um sequestro-relampâgo. Tudo não passou de um plano dele para não pagar pelas compras.

As informações de Oliveira caíram por terra após a polícia conseguir imagens do circuito de segurança do estabelecimento que mostram o advogado sozinho e cheio de bolsas. Também chamou atenção dos investigadores a lista de compras do advogado e a justificativa para a empreitada.

Depois de ser desmentido, Rodrigo confessou o crime e disse que "tudo se deu por dificuldades financeiras e, que ao ver sua geladeira vazia, resolveu colocar em prática a ideia do golpe". "Inicialmente realizou compras de alimentos em geral, mas depois comprou também alguns itens pessoais", diz trecho do depoimento.

Rodrigo Barcelos gastou mais de R$ 13 mil em 11 compras, em estabelecimentos diferentes: mais de R$ 2 mil em um mercado; R$ 56,70 em mercado; R$ 300 em pilhas e guloseimas; mais de 3,4 mil em um capacete de moto; R$ 690 em um calçado; R$ 850 em itens na Giorgio Armani; R$ 2,2 mil em capa especial para prancha de surf; mais de R$ 1 mil em sunga de praia; R$ 400 em produtos de limpeza de eletrônicos; R$ 718 em cama para cachorro; R$ 1,3 mil em ótica.

As informações são do G1.

