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CAMPINAS

Advogado é morto a tiros após reunião com falsos clientes em SP

Vítima foi arrastada por dois homens encapuzados para fora do estabelecimento no Jardim Marisa; suspeitos fugiram

Escrito por Da Redação
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Advogado é morto a tiros após reunião com falsos clientes em SP
Autor Advogado foi morto a tiros - Foto: reprodução

O advogado Rafael Henrique Silva de Mello, de 45 anos, foi morto a tiros após ser retirado à força de uma imobiliária no bairro Jardim Marisa, em Campinas, no interior de São Paulo. O crime ocorreu durante um encontro marcado com homens que se apresentavam como clientes, mas a suspeita é de que a reunião tenha sido uma emboscada articulada pelos próprios atiradores.

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Segundo imagens de câmeras de segurança divulgadas pela imprensa local, dois suspeitos chegaram de motocicleta e entraram no estabelecimento ainda usando capacetes. A dupla retirou o advogado do local com empurrões e o levou até a calçada, onde efetuou os disparos. Rafael não resistiu aos ferimentos e morreu no local, enquanto os executores fugiram de moto sem que fossem identificados ou presos até o momento.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Campinas acompanha as apurações conduzidas pela Polícia Civil e classificou a execução como uma afronta ao pleno exercício da advocacia e à sociedade, cobrando rigor e celeridade na identificação dos culpados. Questionadas sobre a motivação do crime e possíveis ameaças prévias contra o profissional, as autoridades e a entidade mantêm as investigações em andamento.

Com mais de cinco anos de atuação no Direito, Rafael mantinha escritório próprio no município, era especialista em Direito de Família e do Consumidor, atuava como mediador e integrava três comissões temáticas da OAB local. O sepultamento do advogado foi agendado para o Cemitério Nossa Senhora da Conceição, conhecido como Cemitério dos Amarais, em Campinas.

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advocacia ASSASSINATO Campinas direito de família OAB polícia civil
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