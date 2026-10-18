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INVESTIGAÇÃO

Advogado de 56 anos morre após ser pisoteado por boi em fazenda de Goiás

Jarbas Rodrigues Ferreira foi atingido na cabeça pelo animal na manhã de sexta-feira (16). A Polícia Científica investiga a dinâmica da fatalidade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Advogado de 56 anos morre após ser pisoteado por boi em fazenda de Goiás
Autor Foto: Reprodução

O advogado Jarbas Rodrigues Ferreira, de 56 anos, morreu na manhã de sexta-feira (16) após ser pisoteado por um boi em uma fazenda localizada no município de Serranópolis, no sudoeste de Goiás. O acidente fatal aconteceu enquanto a vítima realizava o manejo de animais na propriedade rural, situada a aproximadamente cinco quilômetros da área urbana da cidade.

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De acordo com as informações preliminares, Jarbas teria sofrido uma queda no pasto durante o trabalho e, em seguida, foi atingido na cabeça pelo animal. Familiares do advogado que estavam presentes na propriedade no momento do acidente acionaram imediatamente o socorro. Uma equipe do Hospital Municipal de Serranópolis foi deslocada para a fazenda para prestar atendimento, mas o médico plantonista apenas pôde constatar o óbito da vítima ainda no local.

Para auxiliar nas investigações, equipes da Polícia Científica compareceram à propriedade para realizar os trabalhos de praxe. Os levantamentos periciais são fundamentais para confirmar de forma oficial a dinâmica exata e as causas do acidente. Após a liberação, o corpo de Jarbas Rodrigues Ferreira seguiu para as últimas homenagens e foi velado na noite da própria sexta-feira, na Casa de Velório João Afonso Peres, em Serranópolis.


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