Advogado com nanismo é reprovado de novo em concurso para delegado

O advogado Matheus Matos Menezes, de 25 anos, que tem nanismo, foi reprovado pela segunda vez em uma fase do concurso público para delegado da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Conforme divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame, o candidato foi considerado inapto nos exames biofísicos e biomédicos. Não foi informado em qual teste específico ocorreu a reprovação.

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A primeira eliminação de Matheus havia sido anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em março deste ano. Na ocasião, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a banca havia descumprido entendimento firmado pelo STF na ADI 6.476, que estabelece a obrigatoriedade de adaptações razoáveis em provas físicas de concursos para candidatos com deficiência. O caso ganhou ampla repercussão após o advogado denunciar nas redes sociais ter sido desclassificado em uma prova que exigia um salto de 1,65 m, sem que a FGV atendesse ao pedido de adaptação mesmo após a apresentação de laudos médicos.



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"Eu decidi fazer essa denúncia para dar voz aos nossos direitos, que foram desrespeitados. Não foi só comigo, foram vários candidatos com deficiência. Nós solicitamos adaptação do teste físico à banca, apresentamos laudo médico, mas a banca simplesmente ignorou", afirmou Matheus à época. "Ser delegado é o maior sonho da minha vida. Não vai ser o meu tamanho que vai impedir isso", completou.

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O resultado preliminar da nova reprovação foi divulgado pela FGV no dia 15 de maio, com prazo de recurso entre os dias 18 e 20. Os exames haviam sido realizados em 26 de abril. A participação do candidato no concurso segue sub judice, pendente de decisão definitiva da Justiça. A defesa de Matheus informou que não vai se manifestar sobre o caso. A FGV também não retornou ao contato da reportagem até a última atualização.