Adolfo Lutz: adolescente que esteve em festa morreu de febre maculosa

O Instituto Adolfo Lutz confirmou nesta quinta-feira (15) que Erissa Nicole Santan, de 16 anos e moradora de Campinas, faleceu devido à febre maculosa. A jovem esteve presente em uma festa realizada na Fazenda Santa Margarida no dia 27 de maio, onde três pessoas também foram contaminadas e vieram a óbito por essa doença.

Novas informações trazem que Erissa foi ao local para acompanhar seu pai, que é bombeiro e trabalhou no evento. Trata-se do quarto óbito confirmado por febre maculosa nos últimos dias. No estado de São Paulo, desde o início do ano, já foram registradas oito mortes relacionadas a essa doença. A Secretaria da Saúde informa que houve 17 casos de febre maculosa no estado neste ano.

Até a terça-feira (13), a Secretaria divulgava seis mortes por febre maculosa em 2023. O sétimo caso inserido no sistema na quarta-feira ocorreu em março, mas só agora foi incluído pela Prefeitura de Limeira.

Em 2022, foram registrados 63 casos, com 44 óbitos confirmados. No ano de 2021, foram 87 casos e 48 óbitos.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo emitiu um alerta para as pessoas que estiveram na Fazenda Santa Margarida, na região de Campinas, no período de 27 de maio a 11 de junho, e apresentarem febre, dor no corpo, dor de cabeça ou manchas avermelhadas pelo corpo. É recomendado que procurem atendimento médico imediatamente e informem ao médico sobre sua presença na região.

Com informações do G1.

