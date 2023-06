Adolescentes se vingam após descobrirem relacionamento com mesmo homem

Um vídeo que está circulando nas redes sociais chocou os moradores de Anápolis, município de Goiás, ao mostrar o momento em que duas adolescentes decidiram tomar uma atitude drástica contra uma moto. As jovens descobriram que estavam envolvidas em um triângulo amoroso com o mesmo homem e decidiram se vingar de forma destrutiva.

As imagens mostram as adolescentes unindo forças para rasgar o estofado do banco do veículo e quebrar os faróis. De acordo com a Polícia Militar (PM), a motivação por trás desse ato de vandalismo foi a descoberta do relacionamento em comum com o rapaz envolvido.

Veja:

No mesmo dia em que o incidente foi registrado em vídeo, as duas jovens, juntamente com o homem envolvido, foram conduzidos à delegacia. Inicialmente, uma das garotas alegou que o homem havia roubado seu celular, mas, quando os militares chegaram ao local, houve uma mudança nos relatos.

Durante o depoimento na delegacia, o homem acabou devolvendo o celular à adolescente. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado devido aos danos causados à motocicleta.

Com informações do G1.

