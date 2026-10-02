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Adolescentes são apreendidos por suspeita fazer parte de quadrilha que rouba mansões no Morumbi

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Três adolescentes, de 14 a 16 anos, suspeitos de envolvimento com uma quadrilha especializada em roubos e furtos a mansões, foram detidos na madrugada desta sexta-feira, 2, no Morumbi, zona sul de São Paulo, e liberados em seguida.

A polícia apura o envolvimento dos três suspeitos em crime que ocorreu na madrugada de 6 de setembro, quando dez criminosos invadiram uma mansão no Morumbi e causaram um prejuízo estimado de R$ 150 mil às vítimas.

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Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), policiais militares patrulhavam a região quando suspeitaram de seis indivíduos, que tentaram fugir ao perceber a aproximação da polícia. Em seguida, os agentes detiveram três deles e encontraram simulacros de armas de fogo e outros objetos.

De acordo com a pasta, os três adolescentes foram conduzidos à delegacia e liberados junto aos seus responsáveis. O caso foi registrado no 89° DP (Jardim Taboão).

Crime em mansão

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Na madrugada de 6 de setembro, uma quadrilha, com cerca de dez criminosos armados, manteve uma família refém por aproximadamente uma hora durante um assalto a uma mansão no Morumbi. O prejuízo foi estimado em R$ 150 mil às vítimas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o grupo fugiu levando uma Mercedes-Benz, avaliada em cerca de R$ 90 mil, um PlayStation 5, relógios de luxo e outros objetos de valor. Apenas os demais bens roubados, sem contar o veículo, foram avaliados em cerca de R$ 66 mil.

As vítimas, um casal de 69 e 71 anos, e o neto deles, de 13, relataram à polícia que dois dos invasores aparentavam ser menores de idade. Outros dois estavam armados, sendo que um deles falava com sotaque espanhol.

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A quadrilha chegou até a residência por volta da 1h, enquanto as três vítimas dormiam. Quatro criminosos entraram no imóvel armados com pistolas e revólveres, enquanto outros seis permaneceram do lado de fora.

O homem de 71 anos foi acordado com um revólver apontado para a cabeça e rendido. Em seguida, os três foram levados para a sala de estar, onde permaneceram sob vigilância enquanto os criminosos vasculhavam e saqueavam os cômodos da casa, conforme o boletim.

Após a fuga, as vítimas relataram que os assaltantes acessaram as contas bancárias da mulher de 69 anos por meio do celular dela. Foram realizadas transferências que somaram R$ 1.600, além de três compras no valor total de R$ 161. Segundo o boletim de ocorrência, os criminosos também passaram a enviar mensagens com ameaças à família.

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