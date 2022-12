Adolescentes que morreram soterradas em Camboriú são identificadas

Da Redação

As vítimas eram primas e estavam dormindo no momento do deslizamento de terra

As adolescentes Ketlin Arno Ribeiro, de 16 anos, e Elaine Soares Marques, de 17 anos, morreram durante soterramento na Rua Monte Caraiba, no Jardim Aliança, em Balneário Camboriú, na madrugada desta terça-feira (20). As vítimas eram primas e estavam dormindo no momento do deslizamento de terra.

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros tentaram reanimar as jovens, mas elas não resistiram e morreram no local. Os corpos das meninas seguem nas casas das famílias, já que o Instituto Médico Legal (IML) ainda não conseguiu chegar ao local.

Uma menina, de 9 anos, que também estava na casa , foi socorrida e está internada no hospital Ruth Cardoso. O estado de saúde dela não foi informado. A prefeitura de Camboriú lamentou a tragédia.

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Camboriú está arrecadando doações para ajudar as famílias atingidas pela chuva no município. Cerca de 50 pessoas estão desalojadas. As doações devem ser entregues no Ginásio Francisco Duarte de Souza, ao lado da Escola Clotilde Ramos Chaves, na rua Jesuíno Anastácio Pereira. A secretaria está recolhendo alimentos, colchões, materiais de limpeza, de higiene e marmitas.

Com informações do site Diarinho, de Santa Catarina.

