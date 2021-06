Adolescentes poderão receber vacina da Pfizer no Reino Unido

Continua após publicidade

Nesta sexta-feira (04), a agência de medicamentos do Reino Unido aprovou uma extensão de uso da vacina contra o novo coronavírus da Pfizer, em conjunto com a BionTech, para uso em adolescentes a partir de 12 anos.

“Revisamos cuidadosamente os dados de ensaios clínicos em crianças de 12 a 15 anos e concluímos que a vacina Pfizer/BioNTech é segura e eficaz nesta faixa etária e que os benefícios desta vacina superam qualquer risco", disse a médica June Raine, CEO da agência reguladora.

“Implementamos uma estratégia de vigilância de segurança abrangente para monitorar a segurança de todas as vacinas contra Covid-19 aprovadas no Reino Unido e essa vigilância incluirá a faixa etária de 12 a 15 anos", continuou.

Ainda conforme a médica, o Comitê Conjunto de Vacinação e Imunização (JCVI) irá analisar quando essa faixa etária será imunizada como parte do programa de vacinação em andamento no país.

“Mais de 2.000 crianças com idades entre 12 e 15 anos fizeram parte dos ensaios clínicos randomizados e controlados por placebo. Não houve casos de Covid-19 7 dias após a segunda dose no grupo vacinado, em comparação com 16 casos no grupo placebo", explica Sir Munir Pirmohamed, presidente da Comissão de Medicamentos para Humanos do Reino Unido.

"Além disso, os dados sobre os anticorpos neutralizantes mostraram que a vacina funciona ao mesmo nível que os observados em pessoas com idades entre os 16 e 25 anos. São resultados extremamente positivos”, conclui Pirmohamed.

Crianças de 12 a 15 anos já estão recebendo a vacina da Pfizer/BioNtech nos Estados Unidos. França e a Alemanha planejam começar a oferecer o imunizante para essa faixa etária este mês.

Com informações; CNN.