Adolescentes morrem afogados logo após batismo, em MG

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A dupla morreu afogada no último domingo (30)

Uma cerimônia de batismo de uma igreja evangélica terminou de forma trágica na tarde do último domingo (30), isso porque dois adolescentes, de 12 e 13 anos, morreram afogados logo após a ocasião. O fato foi registrado na represa Machado Mineiro, na área rural de Ninheira, em Minas Gerais. As informações são do jornal Estado de Minas.

continua após publicidade .

A imprensa local conversou com uma testemunha e, conforme ela, outras duas pessoas também se afogaram no batismo, contudo, diferente dos jovens, elas sobreviveram.

Os religiosos foram ao lago de Machado Mineiro ainda na manhã de domingo para realizar o ritual, que aconteceu em um local raso. Na sequência, o grupo fez um churrasco e, enquanto tudo era preparado, alguns dos presentes decidiram entrar na água.

continua após publicidade .

Os adolescentes, identificados como Renan Felipe Souza Santos, de 13 anos, e Isabella Soares Faria, de 12, também entraram no lago, porém, em uma parte mais profunda dele. Devido a isso, as vítimas acabaram se afogando.

- LEIA MAIS: Médico de Maringá morre após se afogar em praia de Santa Catarina

As pessoas que estavam no local pularam na água ao notarem que a dupla estava se afogando. Conforme a testemunha, a menina chegou a ser socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde, mas, infelizmente, ela não resistiu, assim como Renan.

continua após publicidade .

Os corpos dos adolescentes foram sepultados na última segunda-feira (1º).

Nota de pesar

A Prefeitura de Ninheira publicou uma nota de pesar nas redes sociais, se solidarizando com os familiares dos adolescentes que morreram afogados durante o evento religioso.

“Lamentamos profundamente por essas partidas tão precoces, Rogamos a Deus que neste momento tão doloroso todos os familiares e amigos possam ter forças para superar tamanha tristeza”, diz a nota da prefeitura.

fonte: Reprodução/Redes Sociais A morte dos jovens gerou comoção na cidade

Siga o TNOnline no Google News